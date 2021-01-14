Померла відома американська акторка Джессіка Кемпбелл. На час смерті знаменитості було 38 років. Причина смерті наразі невідома.

Про смерть акторки стало відомо від її двоюрідної сестри Сари Уесслінг. Про це йдеться на сайті видання TMZ.

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Сара зазначила, що її сестра померла раптово. За словами Уесслінг, Кемпбелл повернулася додому, пішла у ванну кімнату і звідти вже не вийшла.

Тітка Джессіки знайшла її мертвою. Зірка лежала на підлозі, але отямитися так і не змогла. Рідні розповіли, що останнім часом актриса скаржилася на закладеність носа, а також у неї були присутні симптоми застуди. Та родичі знаменитості не вірять, що це був коронавірус, який і міг стати причиною смерті.

Що відомо про Джессіку Кемпбелл

Джессіка Кемпбелл – американська акторка та кінопродюсерка. Вона народилася у 1982 році в Талсі, що в штаті Оклахома, США. Її дебют у кіноіндустрії відбувся у 1992 році. У 2001 році Кемпбелл стала лауреаткою премії St. Louis International Film Festival у номінації "Премія новому акторові". Проте вже у 2003 році актриса завершила свою кар'єру. За цей час вона встигла знятися у шести фільмах і телесеріалах. Також була продюсером одного фільму.

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