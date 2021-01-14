Умерла известная американская актриса Джессика Кэмпбелл. На время смерти знаменитости было 38 лет. Причина смерти пока неизвестна.

О смерти актрисы стало известно от ее двоюродной сестры Сары Уесслинг. Об этом говорится на сайте издания TMZ.

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Сара отметила, что ее сестра умерла внезапно. По словам Уесслинг, Кэмпбелл вернулась домой, пошла в ванную комнату и оттуда уже не вышла.

Тетя Джессики нашла ее мертвой. Звезда лежала на полу, но очнуться так и не смогла. Родные рассказали, что в последнее время актриса жаловалась на заложенность носа, а также у нее присутствовали симптомы простуды. Но родственники знаменитости не верят, что это был коронавирус, который и мог стать причиной смерти.

Что известно о Джессике Кэмпбелл

Джессика Кэмпбелл – американская актриса и кинопродюсер. Она родилась в 1982 году в городе Талса, что в штате Оклахома, США. Ее дебют в киноиндустрии состоялся в 1992 году. В 2001 году Кэмпбелл стала лауреаткой премии St. Louis International Film Festival в номинации "Премия новому актеру". Однако уже в 2003 году актриса завершила свою карьеру. За это время она успела сняться в шести фильмах и телесериалах. Также была продюсером одного фильма.

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