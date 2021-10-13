Померла дружина Вахтанга Кікабідзе Ірина Кебадзе

Прима-балерина Тбіліського театру опери та балету й дружина відомого грузинського актора Вахтанга Кікабідзе – Ірина Кебадзе померла 11 жовтня. Відомо, що причиною смерті жінки був не коронавірус. За свої кар'єрні досягнення Ірина Кебадзе отримала звання заслуженої артистки Грузії.

Про відхід у вічність Ірини Кебадзе сповістив директор її чоловіка Вахтанга – Олег Толмачов. Інший продюсер Кікабідзе розповів, що Ірина довгий час хворіла і погано себе почувала. У жінки розвинувся склероз й інші проблеми, які дуже зіпсували її здоров'я.

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Сам Вахтанг Кікабідзе ще не коментував факт смерті дружини, однак відомо, що невдовзі її поховають. Пара прожила у шлюбі 56 років й має спільного сина Константина. У Ірини від попереднього шлюбу є донька Марина, яку після їх одруження вдочерив Кікабідзе.



Вахтанга Кікабідзе та Ірина Кебадзе / Фото з фейсбуку доньки Марини

Вахтанг Кікабідзе народився 19 липня 1938 року в Тбілісі, Грузія. Незважаючи на успіх в кар'єрі на території Росії та Грузії, після окупації російським агресором Криму та Сходу України він підтримав українців. Навесні 2015 року Вахтанг Кікабідзе в рамках всеукраїнського туру дав сольний концерт в Києві. Свій двогодинний виступ Вахтанг присвятив пам'яті Небесної сотні. Через чотири роки, у липні 2019-го він виступав у містах українського Донбасу (Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне) на честь 5-річчя визволення від російсько-терористичних загарбників.