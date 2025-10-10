Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на People. У мережі з'явилось відео інциденту.

Дивіться також "Усе завдяки пісні Біллі Айліш, яка вийшла 9 років тому": тренд з Ocean Eyes підкорює тікток

Під час виконання однієї з пісень Біллі Айліш спустилася до фанатів і давала їм п'ять. В один момент хтось із відвідувачів схопив співачку і смикнув її назад. Дівчина врізалась об огорожу.

Біллі вирвалась від агресивної людини, в ситуацію оперативно втрутились працівники служби безпеки. Після цього артистка швидко попрямувала до сцени. Відео цього моменту в інстаграмі поширив Drew Wintjen.

Божевілля! Ненавиджу, що хтось може зробити щось подібне з такою королевою,

– сказав він у коментарі People.

Чоловік зазначив, що Айліш не зупинила шоу і "поводилась так, ніби нічого не сталося, як справжній професіонал". Журнал звернувся до артистки за коментарем, але відповіді не отримав.

На Біллі Айліш напали під час концерту / відео з інстаграму Drew Wintjen

Як пише видання, нападником, ймовірно, є чоловік, який був одягнений у чорну толстовку з капюшоном і бейсболку. Це можна помітити з кількох відео, які публікують у мережі.

Який інцидент трапився з Біллі Айліш раніше?