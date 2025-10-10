Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на People. У мережі з'явилось відео інциденту.
Під час виконання однієї з пісень Біллі Айліш спустилася до фанатів і давала їм п'ять. В один момент хтось із відвідувачів схопив співачку і смикнув її назад. Дівчина врізалась об огорожу.
Біллі вирвалась від агресивної людини, в ситуацію оперативно втрутились працівники служби безпеки. Після цього артистка швидко попрямувала до сцени. Відео цього моменту в інстаграмі поширив Drew Wintjen.
Божевілля! Ненавиджу, що хтось може зробити щось подібне з такою королевою,
– сказав він у коментарі People.
Чоловік зазначив, що Айліш не зупинила шоу і "поводилась так, ніби нічого не сталося, як справжній професіонал". Журнал звернувся до артистки за коментарем, але відповіді не отримав.
На Біллі Айліш напали під час концерту / відео з інстаграму Drew Wintjen
Як пише видання, нападником, ймовірно, є чоловік, який був одягнений у чорну толстовку з капюшоном і бейсболку. Це можна помітити з кількох відео, які публікують у мережі.
Який інцидент трапився з Біллі Айліш раніше?
У грудні 2024 року під час концерту Біллі Айліш у місті Глендейл (штат Аризона) у неї кинули щось схоже на браслет. Це сталося, коли співачка сиділа на сцені й співала What Was I Made For?.
Предмет вдарив Біллі по обличчю. Вона здригнулась і відвернулась від натовпу, але потім продовжила співати й викинула зі сцени те, що в неї кинули.