Померла 39-річна Сара Гардінг – екссолістка гурту Girls Aloud

5 вересня 2021 , 18:21
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Джерело:

інстаграм Сари Гардінг

Співачка, модель та акторка Сара Гардінг померла вранці 5 вересня 2021 року. Про втрату повідомила її мама. Вона назвала й причину смерті доньки – рак грудей, про який зірка оголосила в серпні минулого року.

Боротьба Сари Гардінг з онкологією була важкою і виснажливою. Як передає BBC, коли світ дізнався про її хворобу – рак молочної залози, пухлина встигла вразити інші органи й тканини. Лікарі давали невтішні прогнози – припускали, що Різдво 2021 року стане для неї останнім. 

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Однак ексучасниці Girls Aloud не судилося дожити до грудня. 39-річна Сара Гардінг померла в неділю, 5 вересня. У день її смерті мати опублікувала зворушливий інстаграм-допис. 

Сьогодні я з великим горем ділюся новиною про те, що моя прекрасна дочка Сара, на жаль, померла. Багато з вас знають, що вона боролася зі своїм діагнозом до останнього дня,
– йдеться в публікації. 

Мама Сари Гардінг подякувала за підтримку й любов, яку її донька відчувала впродовж останнього року. За її словами, це дарувало їй велику силу. 

"Я знаю, вона не хотіла б, щоб її пам'ятали за боротьбу з цією страшною хворобою. Вона була яскравою сяючою зіркою, і я сподіваюся, що саме такою її пам'ятатимуть", – завершила Марі Гардман. 

Сара Гардінг – ексучасниця гурту Girls Aloud / Фото з інстаграму співачки 

Що відомо про Сару Гардінг

  • Співачка здобула популярність 2002 року як учасниця талант-проєкту Popstars: The Rivals. Так, вона ввійшла до складу гурту Girls Aloud. 
  • Колектив став найбільш продаваним жіночим гуртом Великої Британії за XXI століття – випустив 4 мільйони примірників п'яти студійних альбомів. 
  • Кар'єра Сари Гардінг у Girls Aloud завершилась 2011 року, коли вона розпочала лікування від депресії та алкогольної залежності. 
  • Артистка встигла спробувати себе в кіно. Вона зіграла в стрічках "Однокласниці 2: Легенда про золото Фріттона" і "Чоловік двох дружин". 
Автор: Марина Джура