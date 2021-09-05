Померла 39-річна Сара Гардінг – екссолістка гурту Girls Aloud

Співачка, модель та акторка Сара Гардінг померла вранці 5 вересня 2021 року. Про втрату повідомила її мама. Вона назвала й причину смерті доньки – рак грудей, про який зірка оголосила в серпні минулого року.

Боротьба Сари Гардінг з онкологією була важкою і виснажливою. Як передає BBC, коли світ дізнався про її хворобу – рак молочної залози, пухлина встигла вразити інші органи й тканини. Лікарі давали невтішні прогнози – припускали, що Різдво 2021 року стане для неї останнім.

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Однак ексучасниці Girls Aloud не судилося дожити до грудня. 39-річна Сара Гардінг померла в неділю, 5 вересня. У день її смерті мати опублікувала зворушливий інстаграм-допис.

Сьогодні я з великим горем ділюся новиною про те, що моя прекрасна дочка Сара, на жаль, померла. Багато з вас знають, що вона боролася зі своїм діагнозом до останнього дня,

– йдеться в публікації.

Мама Сари Гардінг подякувала за підтримку й любов, яку її донька відчувала впродовж останнього року. За її словами, це дарувало їй велику силу.

"Я знаю, вона не хотіла б, щоб її пам'ятали за боротьбу з цією страшною хворобою. Вона була яскравою сяючою зіркою, і я сподіваюся, що саме такою її пам'ятатимуть", – завершила Марі Гардман.

Сара Гардінг – ексучасниця гурту Girls Aloud / Фото з інстаграму співачки

Що відомо про Сару Гардінг