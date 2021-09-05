Боротьба Сари Гардінг з онкологією була важкою і виснажливою. Як передає BBC, коли світ дізнався про її хворобу – рак молочної залози, пухлина встигла вразити інші органи й тканини. Лікарі давали невтішні прогнози – припускали, що Різдво 2021 року стане для неї останнім.
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Однак ексучасниці Girls Aloud не судилося дожити до грудня. 39-річна Сара Гардінг померла в неділю, 5 вересня. У день її смерті мати опублікувала зворушливий інстаграм-допис.
Сьогодні я з великим горем ділюся новиною про те, що моя прекрасна дочка Сара, на жаль, померла. Багато з вас знають, що вона боролася зі своїм діагнозом до останнього дня,
– йдеться в публікації.
Мама Сари Гардінг подякувала за підтримку й любов, яку її донька відчувала впродовж останнього року. За її словами, це дарувало їй велику силу.
"Я знаю, вона не хотіла б, щоб її пам'ятали за боротьбу з цією страшною хворобою. Вона була яскравою сяючою зіркою, і я сподіваюся, що саме такою її пам'ятатимуть", – завершила Марі Гардман.
Сара Гардінг – ексучасниця гурту Girls Aloud / Фото з інстаграму співачки
Що відомо про Сару Гардінг
- Співачка здобула популярність 2002 року як учасниця талант-проєкту Popstars: The Rivals. Так, вона ввійшла до складу гурту Girls Aloud.
- Колектив став найбільш продаваним жіночим гуртом Великої Британії за XXI століття – випустив 4 мільйони примірників п'яти студійних альбомів.
- Кар'єра Сари Гардінг у Girls Aloud завершилась 2011 року, коли вона розпочала лікування від депресії та алкогольної залежності.
- Артистка встигла спробувати себе в кіно. Вона зіграла в стрічках "Однокласниці 2: Легенда про золото Фріттона" і "Чоловік двох дружин".