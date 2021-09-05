Борьба Сары Хардинг с онкологией была тяжелой и изнурительной. Как передает BBC, когда мир узнал о ее болезни – раке молочной железы, опухоль успела поразить другие органы и ткани. Врачи давали неутешительные прогнозы – предполагали, что Рождество 2021 года станет для нее последним.
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Однако экс-участнице Girls Aloud не суждено было дожить до декабря. Сара Хардинг умерла в воскресенье, 5 сентября. В день ее смерти мать опубликовала трогательное инстаграм-сообщение.
Сегодня я с большим горем делюсь новостью о том, что моя прекрасная дочь Сара, к сожалению, умерла. Многие из вас знают, что она боролась со своим диагнозом до последнего дня,
– говорится в публикации.
Мама Сары Хардинг поблагодарила за поддержку и любовь, которую ее дочь чувствовала в течение последнего года. По ее словам, это дарило ей большую силу.
"Я знаю, она не хотела бы, чтобы ее помнили за борьбу с этой страшной болезнью. Она была яркой сияющей звездой, и я надеюсь, что именно такой ее будут помнить", – завершила Мари Хардман.
Сара Хардинг – экс-участница группы Girls Aloud / Фото из инстаграма певицы
Что известно о Саре Хардинг
- Певица получила известность в 2002 году как участница талант-проекта Popstars: The Rivals. Так, она вошла в состав группы Girls Aloud.
- Коллектив стал самой продаваемой женской группой Великобритании за XXI век – выпустил 4 миллиона экземпляров пяти студийных альбомов.
- Карьера Сары Хардинг в Girls Aloud завершилась в 2011 году, когда она начала лечение от депрессии и алкогольной зависимости.
- Артистка успела попробовать себя в кино. Она сыграла в лентах "Одноклассницы 2: Легенда о золоте Фриттона" и "Муж двух жен".