Борьба Сары Хардинг с онкологией была тяжелой и изнурительной. Как передает BBC, когда мир узнал о ее болезни – раке молочной железы, опухоль успела поразить другие органы и ткани. Врачи давали неутешительные прогнозы – предполагали, что Рождество 2021 года станет для нее последним.

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Однако экс-участнице Girls Aloud не суждено было дожить до декабря. Сара Хардинг умерла в воскресенье, 5 сентября. В день ее смерти мать опубликовала трогательное инстаграм-сообщение.

Сегодня я с большим горем делюсь новостью о том, что моя прекрасная дочь Сара, к сожалению, умерла. Многие из вас знают, что она боролась со своим диагнозом до последнего дня,

– говорится в публикации.

Мама Сары Хардинг поблагодарила за поддержку и любовь, которую ее дочь чувствовала в течение последнего года. По ее словам, это дарило ей большую силу.

"Я знаю, она не хотела бы, чтобы ее помнили за борьбу с этой страшной болезнью. Она была яркой сияющей звездой, и я надеюсь, что именно такой ее будут помнить", – завершила Мари Хардман.



Сара Хардинг – экс-участница группы Girls Aloud / Фото из инстаграма певицы

Что известно о Саре Хардинг