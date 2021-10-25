Про смерть 59-річної знаменитості написали американські й британські ЗМІ з посиланням на повідомлення представника актора. Це сталося у неділю, 24 жовтня.

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Джеймс Майкл Тайлер помер від раку простати

Джеймс Тайлер пішов із життя у неділю, 24 жовтня, у Лос-Анджелесі після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. У червні 2021 року актор публічно повідомив свій діагноз – рак простати 4 стадії.

Тайлер зробив це для того, щоб якомога більша кількість людей розуміли необхідність регулярно звертатися до медиків для перевірки на онкологічні загрози.

Сам Тайлер дізнався про хворобу 3 роки тому під час планового медичного огляду. На жаль, вже на той час хвороба помітно прогресувала та поширилася на кістки та інші частини тіла.

Світ знав його як Гантера, сьомого "друга" з популярного серіалу. Близькі знали його як актора, музиканта, захисника обізнаності про рак і люблячого чоловіка. Якщо ви зустріли його бодай раз, то знайшли друга на все життя,

– мовиться у посмертному повідомленні родини Джеймса Тайлера.



Джеймс Тайлер помер у 59 років від раку / Фото з інстаграму Тайлера

Джеймс Майкл Тайлер відомий як Гантер із "Друзів"

У Гантера (офіціанта і менеджера у кав'ярні) в культових "Друзях" не було стільки екранного часу, як у шістки головних персонажів, хоч і з'являвся він аж у 150 епізодах. А проте ця роль Джеймса Тайлера дуже популярна серед глядачів.

Також він знявся у двох короткометражних фільмах – "Жест і Слово" та "Обробка", які мали нагороди на різних кінофестивалях. А ще брав участь у популярних серіалах "Сабріна – юна відьма" та "Клініка".



Гантер у "Друзях" – це Джеймс Тайлер / Кадр зі серіалу

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