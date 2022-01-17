Як відомо, кутюр'є відійшов у вічність в одній з лікарень П'ємонту, куди був госпіталізований для проведення операції на стегні.

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Ніно Черутті вважають одним із найталановитіших дизайнерів в Італії, тож його втрата стала великим потрясінням для модного світу.



Помер Ніно Черутті / Фото DPA

Черутті співпрацював не лише з вітчизняними знаменитостями, а й з голлівудськими зірками. Чоловік створив культові образи для багатьох стрічок, зокрема для "Еммануель", "Красуні", "Мовчання ягнят", "Основний інстинкт". Окрім цього, дизайнер розробив форму команди Ferrari Formula 1.

Що відомо про Ніно Черутті?

Ніно Черутті народився 25 вересня 1930 року у П'ємонті, в родині, яка займалась виготовленням текстилю. Дідусь майбутнього дизайнера ще у 1881 році заснував текстильну фабрику у місті Бієлла. Потім цей особливий рік увійде у назву бренду Черутті.

Ніно мріяв стати журналістом, але після смерті батька на нього лягли обов'язки турбуватись про сімейний бізнес. Наприкінці 1950-х Ніно Черутті почав випускати одяг. Свій перший бутик у Парижі він відкрив у 1967 році.

Черруті вважали революціонером у модній індустрії. Він вирішив шити для жінок і чоловіків однаковий одяг, що створило справжній фурор. Неординарне бачення Ніно вплинуло й на інших італійських дизайнерів, до прикладу, Джорджо Армані.