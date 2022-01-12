Засновник Медіа Групи України Євген Бондаренко повідомив, що Олена Чернова була справжнім професіоналом та зробила чимало роботи для українського медіаринку.

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"Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Олени Чернової. Вона була дивовижною, глибокою, мудрою людиною та видатним професіоналом. Олена зробила дуже багато знакових для української медіаіндустрії проєктів, і найважливішим та улюбленим для неї був, без сумніву, Vogue UA. Олена Чернова створила та наповнила своєю творчою енергією цей проєкт, і ми їй щиро вдячні за все", – заявив Євген Бондаренко.



Померла Олена Чернова – видавець Vogue UA / Фото "Медіа Група Україна"

Щодо смерті видавця висловився також головний редактор Vogue UA Філіп Власов. Він наголосив, що Чернова завжди була наставником та другом для всієї редакції журналу.

Для команди Vogue UA Олена була винятковим наставником та другом. Вона не знала жодних перешкод на шляху до успіху, була відкрита до найнеймовірніших ідей та проєктів, була здатна надихнути на, здавалося б, недосяжне. Завдяки її грамотному менеджменту українське видання Vogue стало одним з найяскравіших і прогресивних у міжнародній сім'ї Vogue,

– повідомив Власов.

"Медіа Група Україна" висловлює співчуття рідним, близьким та колегам Олени. Інформацію щодо церемонії прощання обіцяють повідомити згодом.