Тривалий час Сергій Дяченко разом з дружиною мешкав у Лос-Анджелесі. Саме там він пішов з життя. Наразі невідомо, що стало причиною смерті письменника.

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Сергій Дяченко. 14 квітня 1945 – 5 травня 2022,

– написала жінка під фото коханого.



Помер Сергій Дяченко / Фото з фейсбуку Марини Дяченко

Письменник народився і тривалий час жив у Києві. У 2009 році він переїхав до Москви, де жив до 2013 року. Згодом оселився у Лос-Анджелесі. Сергій працював у співавторстві з дружиною, разом з нею написав 25 романів, десятки повістей та оповідань, кілька дитячих книжок. Здебільшого вони писали російською мовою.

У творчості Дяченка є три книжки українською:

кінооповідання "Золотий дощ" (1982 рік);

кіноповість "Жах" (1991 рік);

кіноповість "Крутіж" (1992 рік);

кіноповість "Оксамит і залізо" (1994 рік).

Сергій Дяченко є автором кіносценаріїв до фільмів: "Микола Вавилов", "Голод-33", "Гетьманські клейноди", "«Генетика і ми", "Природи міцні затвори", "Совість у білому халаті", "Академік Беляев", "Зірка Вавилова" та інших.

На загальноєвропейській конференції фантастів "Єврокон-2005" в Глазго разом з Мариною Дяченко був визнаний найкращим письменником-фантастом Європи.