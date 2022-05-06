Долгое время Сергей Дяченко вместе с женой жил в Лос-Анджелесе. Там он ушел из жизни. Пока неизвестно, что стало причиной смерти писателя.

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Сергей Дьяченко. 14 апреля 1945 – 5 мая 2022,

– написала женщина под фото любимого.



Умер Сергей Дяченко / Фото из фейсбука Марины Дяченко

Писатель родился и долгое время жил в Киеве. В 2009 году он переехал в Москву, где жил до 2013 года. Впоследствии поселился в Лос-Анджелесе. Сергей работал в соавторстве с женой, вместе с ней написал 25 романов, десятки повестей и рассказов, несколько детских книг. В большинстве своем они писали на русском языке.

В творчестве Дяченко есть три книги на украинском:

кинорассказ "Золотой дождь" (1982 год);

киноповесть "Ужас" (1991 год);

киноповесть "Крутеж" (1992 год);

киноповесть "Бархат и железо" (1994 год).

Сергей Дяченко является автором киносценариев к фильмам: "Николай Вавилов", "Голод-33", "Гетманские клейноды", "Генетика и мы", "Природы крепкие затворы", "Совесть в белом халате", "Академик Беляев", " Звезда Вавилова" и другие.

На общеевропейской конференции фантастов Еврокон-2005 в Глазго вместе с Мариной Дяченко был признан лучшим писателем-фантастом Европы.