Помер сценарист "Сімпсонів" Марк Вілмор

Сценарист культового американського мультиплікаційного серіалу "Сімпсони", Марк Вілмор, відійшов у вічність. Чоловік помер через зараження коронавірусною інфекцією. Йому було 57 років.

Джерело: The Mirror

Про смерть Марка Вілмора повідомив його старший брат Ларрі на своїй сторінці у Twitter.

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"Мій дорогий брат, Марк Едвард Вілмор, відійшов у вічність минулої ночі. Він боровся з коронавірусною інфекцією та іншими хворобами, від яких довго страждав. Мій брат був найдобрішою, найчуйнішою та найвеселішою людиною, яку я коли-небудь знав. Я люблю тебе, молодший братику." – написав Ларрі.

Марк Вілмор був талановитим американським телевізійним сценаристом та продюсером. У його творчому доробку є багато сценаріїв до різноманітних фільмів і шоу, але найвизначнішою була робота над мультсеріалом "Сімпсони". Перед працею над цим популярним мультиплікаційним серіалом, до якого Вілмор долучився у 2002 році, він працював над "Вечірнім шоу" з Джеєм Лено. Також, сценарист був 10-кратним номінантом на премію "Еммі".