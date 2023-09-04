3 серпня знаменитість потрапив у хоспіс через зловживання алкоголем і вже на наступний день він пішов із життя. Відомо, що Стів помер у колі рідних і близьких. Вони тоді приїхали, щоб провідати його.

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Чому помер Стів Харвелл

Він мав немало проблем зі здоров'ям, зокрема, у 2021 році у нього діагностували неврологічні проблеми, а також алкоголізм. Внаслідок зловживання алкоголем в музиканта розвинулася печінкова недостатність, яка стала причиною його смерті.

Окрім цього, відомо, що у Стіва діагностували кардіоміопатію, серцеву недостатність і енцефалопатія Верніке. Також припускають, що артист приймав психоактивні речовини.

Творчість Стіва Харвелла: головне У 1994 році музикант став одним із засновників групи Smash Mouth. Одним із їхніх найвагоміших хітів вважається трек All Star. Ця пісня стала саундтреком до кількох стрічок, втім здобула світову славу після виходу першої частини мультфільму "Шрек". У 2021 році Харвелл покинув Smash Mouth. Замість нього тепер виступає - Зак Гудом.

Найпопулярніші треки Стіва Харвелла

Smash Mouth – All Stars: дивіться відео онлайн

Smash Mouth – I'm A Believer: дивіться відео онлайн

Smash Mouth – Walkin' On The Sun: дивіться відео онлайн