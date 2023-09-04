3 августа знаменитость попал в хоспис из-за злоупотребления алкоголем и уже на следующий день он ушел из жизни. Известно, что Стив умер в кругу родных и близких. Они тогда приехали, чтобы навестить его.

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Почему умер Стив Харвелл

У него было немало проблем со здоровьем, в частности, в 2021 году у него диагностировали неврологические проблемы, а также алкоголизм. В результате злоупотребления алкоголем у музыканта развилась печеночная недостаточность, которая стала причиной его смерти.

Кроме того, известно, что у Стива диагностировали кардиомиопатию, сердечную недостаточность и энцефалопатию Вернике. Также предполагают, что артист принимал психоактивные вещества.

Творчество Стива Харвелла: главное В 1994 году музыкант стал одним из основателей группы Smash Mouth. Одним из их хитов считается трек All Star. Эта песня стала саундтреком к нескольким фильмам, но получила мировую славу после выхода первой части мультфильма "Шрек". В 2021 году Харвелл покинул Smash Mouth. Вместо него теперь выступает – Зак Гудом.

Самые популярные треки Стива Харвелла

Smash Mouth – All Stars: смотрите видео онлайн

Smash Mouth – I'm A Believer: смотрите видео онлайн

Smash Mouth – Walkin' On The Sun: смотрите видео онлайн