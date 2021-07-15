Помер рок-музикант Петро Мамонов – лідер гурту "Звуки Му"
Джерело:телеграм-канал Mash
У Москві 15 липня помер відомий виконавець Петро Мамонов, засновник групи "Звуки Му". Чоловік довгий час лікувався від коронавірусу, однак не зміг його побороти. Артисту було 70 років.
Помер Петро Мамонов
Трагічну новину про втрату російського співака та актора Петра Мамонова повідомила його дружина Ольга. Останнім часом лікарі оцінювали стан артиста як вкрай важкий.
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Петро Мамонов був госпіталізований через зараження коронавірусом. Його дружина розповідала, що не розуміла, де саме чоловік міг підхопити хворобу, адже він жив як відлюдник.
1 липня виконавця перевели в реанімацію, а наступного дня підключили до апарату ШВЛ. Відомо, що Мамонов не був вакцинований.
Петро Мамонов / Фото з інстаграму
Що відомо про Петра Мамонова
- Петро Мамонов – російський та радянський актор, музикант та поет. Він з дитинства проявляв інтерес до музики й танців, збираючи дворові ансамблі та гурти. У дитинстві він був хуліганом – часто бився та влаштовував "сцени" в школі.
- Навчався у Московському поліграфічному інституті, який кинув на 3 курсі. Він змінив безліч професій – працював ліфтером, вантажником, складачем у друкарні, коректором і завідувачем відділу листів.
- На початку 80-х заснував групу "Звуки Му", що став одним з найвідоміших рок-гуртів Росії. Продюсером деяких композицій був Браян Іно. "Звуки Му" виступали в Англії та США, гастролювали Радянським Союзом.
- Петро Мамонов відомий за ролями у фільмах "Голка", "Таксі-блюз", "Нога", "Острів", він також вів передачі на радіо і був автором моновистав.
- 5 грудня 2020 року Петро Мамонов намагався в'їхати до України разом з дружиною. Через те, що він незаконно відвідував окупований Крим, артисту заборонили в'їзд до країни на 3 роки.