Помер рок-музикант Петро Мамонов – лідер гурту "Звуки Му"

У Москві 15 липня помер відомий виконавець Петро Мамонов, засновник групи "Звуки Му". Чоловік довгий час лікувався від коронавірусу, однак не зміг його побороти. Артисту було 70 років.

Помер Петро Мамонов

Трагічну новину про втрату російського співака та актора Петра Мамонова повідомила його дружина Ольга. Останнім часом лікарі оцінювали стан артиста як вкрай важкий.

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Петро Мамонов був госпіталізований через зараження коронавірусом. Його дружина розповідала, що не розуміла, де саме чоловік міг підхопити хворобу, адже він жив як відлюдник.

1 липня виконавця перевели в реанімацію, а наступного дня підключили до апарату ШВЛ. Відомо, що Мамонов не був вакцинований.



Петро Мамонов / Фото з інстаграму

Що відомо про Петра Мамонова