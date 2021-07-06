Помер режисер "Супермена", "Омена" і "Смертельної зброї" Річард Доннер

На 91 році життя помер відомий американський кінорежисер Річард Доннер. Саме він зняв відомі фільми "Омен", "Супермен".

Також найбільш відомою є його "Смертельна зброя" з Мелом Гібсоном. Річард Доннер зняв всі чотири частини.

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Помер відомий режисер Річард Доннер

Смерть режисера виданню підтвердила дружина режисера Лорен Шуллер Доннер. Вона не назвала причину смерті.

Всі актори та колеги, з якими працював Доннер згадують його доброту та вміння допомогти. Приміром, комусь оплатив лікування, комусь навчання.

Дружина Доннера пояснила, що особистість режисера проявлялась у його фільмах.

Веселий, більший за життя, голосний, сильний, з великим м'яким серцем,

– сказала дружина режисера.

Найвідоміші фільми

Річард Доннер зняв такі відомі фільми:

"16 кварталів",

"Омен",

"Леді-яструб",

"Бовдури" та "Супермена", в якому головну роль виконав Крістофер Рів.

Річард Доннер також був продюсером фільмів Donners Company, яка належить йому та його дружині.

До речі, режисер ніколи не отримував "Оскара", проте його зірка є на голлівудській Алеї слави.



Доннер з дружиною тримає свою зірку на Алеї слави в Голлівуді / Фото Getty Images

Біографія Річарда Доннера

Джерело: Вікіпедія