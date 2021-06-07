Помер режисер Резо Габріадзе – автор фільмів "Міміно" та "Кін-дза-дза"

Грузинський сценарист і режисер Резо Габріадзе помер 6 червня 2021 року. Автору культових фільмів "Міміно" та "Кін-дза-дза" було 84 роки.

Причину смерті Резо Габріадзе не уточнюють. Відомо, що останні дні життя режисер театру та кіно провів у місті Тбілісі.

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"Смерть Резо Габріадзе – непоправна втрата для грузинської культури", – йдеться в повідомленні Міністерства культури та спорту Грузії.

За роки режисерської кар'єри Резо Габріадзе написав сценарії більш ніж 35 фільмів і заснував Тбіліський театр маріонеток. До слова, він прославився і як скульптор. Він один з авторів пам'ятника Чижику-Пижику в Санкт-Петербурзі, Рабиновичу в Одесі. Разом з тим Резо Габріадзе є кавалером французького Ордена мистецтв і літератури.

Фільмографія Резо Габріадзе: