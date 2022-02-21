Помер продюсер Джамал Едвардс, який зробив знаменитим співака Еда Ширана

Британський музичний продюсер Джамал Едвардс несподівано пішов з життя 20 лютого 2022 року. Чоловікові був лише 31 рік. Едвардс співпрацював з багатьма зірками світового шоубізу, до прикладу, з Рітою Орою, Джессі Джей і Едом Шираном.

Про смерть Джамала Едвардса сповістила його мати Бренда Едвардс. Жінка ствердила, що її син пішов з життя через раптову хворобу.

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З найглибшим душевним болем я підтверджую, що мій прекрасний син Джамал Едвардс помер учора вранці після раптової хвороби. Я, його сестра Таніша та решта його сім'ї та друзів повністю спустошені. Він був центром нашого світу,

– написала у своїх соціальних мережах Бренда Едвардс.



Джамал Едвардс з Едом Шираном / Фото з інстаграму

Що відомо про музичного продюсера Джамала Едвардса?