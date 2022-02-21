О смерти Джамала Эдвардса известила его мать Бренда Эдвардс. Женщина утвердила, что ее сын ушел из жизни из-за внезапной болезни.

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С глубочайшей душевной болью я подтверждаю, что мой прекрасный сын Джамал Эдвардс умер вчера утром после внезапной болезни. Я, его сестра Таниша и остальная часть его семьи и друзей полностью опустошены. Он был центром нашего мира,

– написала в своих социальных сетях Бренда Эдвардс.



Джамал Эдвардс с Эдом Шираном / Фото из инстаграма

Что известно о музыкальном продюсере Джамале Эдвардсе?