Про смерть Джамала Едвардса сповістила його мати Бренда Едвардс. Жінка ствердила, що її син пішов з життя через раптову хворобу.
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"З найглибшим душевним болем я підтверджую, що мій прекрасний син Джамал Едвардс помер учора вранці після раптової хвороби. Я, його сестра Таніша та решта його сім’ї та друзів повністю спустошені. Він був центром нашого світу",
– написала у своїх соціальних мережах Бренда Едвардс.
Джамал Едвардс з Едом Шираном / Фото з інстаграму
Що відомо про музичного продюсера Джамала Едвардса?
- Джамала Едвардса вважали "першопрохідцем" у сфері британського репу та грайму.
- У 2006 році Едвардс заснував медіаплатформу SBTV, для розвитку нових артистів. Саме через неї розпочали кар'єру такі артисти, як Дейв, Джессі Джей, Ед Ширан, Stormzy та Skepta.
- За вклад у музичну індустрію Великої Британії, чоловіка нагородили Орденом Британської імперії.
- Джамал Едвардс також був відомий як посол Prince's Trust, молодіжної благодійної організації, керованої принцом Уельським, яка допомагає молодим людям створювати власні компанії.