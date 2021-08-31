Помер племінник Шерон Стоун: йому було лише 11 місяців

У сім'ї голлівудської акторки Шерон Стоун сталося горе. Після відмови всіх внутрішніх органів помер племінник зірки. Хлопчикові не виповнилося навіть року.

Шерон Стоун втратила племінника

Сумну новину американська акторка повідомила на особистій сторінці в інстаграмі. Помер її 11-місячний племінник Рівер Стоун.

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Хлопчикові мав виповнитися рік через тиждень, 8 вересня. Він помер у лікарні після того, як в нього відмовили всі внутрішні органи.

На пам'ять про племінника та хрещеника Шерон Стоун опублікувала щемливе відео, на якому зображений маленький Рівер. Ролик супроводжує пісня Еріка Клептона – Tears in Heaven ("Сльози в небесах"). Зірка зараз перебуває в жалобі.

Рівер Вільям Стоун. 8 вересня 2020 – 30 серпня 2021,

– написала акторка під відео.

На втрату Шерон Стоун відреагували інші знаменитості: Біллі Портер, Леслі Джордан, Сельма Блер, Алісса Мілано, Мелані Гріффіт та багато інших.

Що відомо про племінника Шерон Стоун