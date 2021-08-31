Шэрон Стоун потеряла племянника

Печальную новость актриса сообщила на личной странице в инстаграме. Умер ее 11-месячный племянник Ривер Стоун.

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Мальчику должен был исполниться год через неделю, 8 сентября. Он скончался в больнице после того, как у него отказали все внутренние органы.

На память о племяннике и крестнике Шэрон Стоун опубликовала щемящее видео, на котором запечатлен маленький Ривер. Ролик сопровождает песня Эрика Клэптона – Tears in Heaven ("Слезы в небесах"). Звезда сейчас находится в трауре.

Ривер Уильям Стоун. 8 сентября 2020 – 30 августа 2021,

– написала актриса под видео.

На утрату Шэрон Стоун отреагировали другие знаменитости: Билли Портер, Лесли Джордан, Сельма Блэр, Алисса Милано, Мелани Гриффит и многие другие.

Что известно о племяннике Шэрон Стоун