Шэрон Стоун потеряла племянника
Печальную новость актриса сообщила на личной странице в инстаграме. Умер ее 11-месячный племянник Ривер Стоун.
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Мальчику должен был исполниться год через неделю, 8 сентября. Он скончался в больнице после того, как у него отказали все внутренние органы.
На память о племяннике и крестнике Шэрон Стоун опубликовала щемящее видео, на котором запечатлен маленький Ривер. Ролик сопровождает песня Эрика Клэптона – Tears in Heaven ("Слезы в небесах"). Звезда сейчас находится в трауре.
Ривер Уильям Стоун. 8 сентября 2020 – 30 августа 2021,
– написала актриса под видео.
На утрату Шэрон Стоун отреагировали другие знаменитости: Билли Портер, Лесли Джордан, Сельма Блэр, Алисса Милано, Мелани Гриффит и многие другие.
Что известно о племяннике Шэрон Стоун
- Ривер Стоун – сын старшего брата Шэрон Стоун Патрика.
- Родители мальчика нашли его в кроватке в критическом состоянии. Утром 27 августа его госпитализировали.
- У 11 – летнего Ривера обнаружили полиорганную недостаточность – отказ большинства органов или их систем.
- Малыш находился под аппаратом ИВЛ и боролся за жизнь несколько дней.
- Недавно Шэрон Стоун распространяла его фото с просьбой о молитве. Примерно в то же время звезда узнала, что станет лауреатом Golden Icon ("Золотая икона") на кинофестивале в Цюрихе. Однако сейчас актрисе точно не до награды.