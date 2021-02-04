Помер фіналіст "Україна має талант" Петро Сказків – відомий цимбаліст з Ворохти

Український музикант-цимбаліст Петро Сказків помер 4 лютого від раку легень. Про свою хворобу 33-річний чоловік повідомив у грудні 2020 року, а вже через три місяці хвороба назавжди його подолала.

Джерело: "Репортер"

Сумну звістку спершу у мережі повідомила підприємиця Наталія Кульчицька, а згодом новину підтвердив голова Ворохтянської громади Олег Дзем'юк.

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Помер Петро Сказків

Про свою хворобу цимбаліст дізнався наприкінці 2020 року – саме тоді лікарі виявили недугу.

Друзі! Наразі я маю серйозні проблеми зі здоров'ям. 1.5 місяці тому я потрапив до лікарні з пневмонією, а згодом лікарі діагностували в мене плосскоклітинний рак легень G2,

– писав Сказків у своєму фейсбуці.

Згодом він писав, що вдячний за підтримку, яка дає йому безмежну енергію. "З творінням на трішки зачекаю. Але настрій рішучий, підтримка є і, як виявилось, що і методів лікування з останніми стадіями також є. Тому все попереду і це новий досвід, шлях, який, дякувати Богу, є з ким пройти. І в цьому сила, разом ми – сила!" – писав чоловів.

Після новини про смерть чоловіка у мережі посипалось чимало спогадів про спільні моменти роботи та товаришування з талановитим музикантом. Серед них – свій жаль і сум висловили Олександр Положинський, Катя Chilly, Олександр Божик, Mox Perkalaba, Мишко Адамчак та інші.

Наразі жодної інформації про похорон музиканта немає.

Що відомо про Петра Сказківа?

Чоловік народився у Ворохті 15 травня 1987 року і досі там проживав. Мистецтву гри на цимбалах його навчив батько. Популярність і визнання Сказків отримав після участі в шоу "Україна має талант" у 2015 році, де зміг дійти до фіналу.

Петро Сказків на шоу "Україна має талант" 7 сезон: відео

Петро був учасником учасник багатьох етнофестивалів, зокрема, у нього також був рок-колектив під назвою "Джарап", що з гуцульського діалекту перекладається як "ялівець". Незважаючи на те, що музикант проживав у Ворохті, він співпрацював з багатьма українськими зірками.

Петро Сказків на етнофестивалі: відео

У чоловіка залишилась молода дружина і двоє дітей – син і донька.