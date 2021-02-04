Украинский музыкант-цимбалист Петр Сказкив умер 4 февраля от рака легких. О своей болезни 33-летний мужчина сообщил в декабре 2020 года, а уже через три месяца болезнь навсегда его преодолела.

Источник: "Репортер"

Печальную весть сначала в сети сообщила предпринимательница Наталья Кульчицкая, а затем новость подтвердил председатель Ворохтянской общины Олег Дземьюк.

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Умер Петр Сказкив

О своей болезни цимбалист узнал в конце 2020 года – именно тогда врачи обнаружили болезнь.

Друзья! Сейчас у меня серьезные проблемы со здоровьем. 1.5 месяца назад я попал в больницу с пневмонией, а впоследствии врачи диагностировали у меня плоскоклеточный рак легких G2,

– писал Сказкив в своем фейсбуке.

Впоследствии он писал, что благодарен за поддержку, которая дает ему безграничную энергию. "С созданием немного подожду. Но настроение решительное, поддержка есть и, как оказалось, что и методы лечения с последними стадиями тоже есть. Поэтому все впереди и это новый опыт, путь, который, слава Богу, есть с кем пройти. И в этом сила, вместе мы – сила! " – писал мужчина.

После новости о смерти мужчины в сети посыпалось немало воспоминаний об общих моментах работы и дружбы с талантливым музыкантом. Среди них – сожаление и грусть выразили Александр Положинский, Катя Chilly, Александр Божик, Mox Perkalaba, Миша Адамчак и другие.

Пока никакой информации о похоронах музыканта нет.

Что известно о Петре Сказкиве?

Мужчина родился в Ворохте 15 мая 1987 года и до сих пор там проживал. Искусству игры на цимбалах его научил отец. Известность и признание Сказкив получил после участия в шоу "У Украины есть талант" в 2015 году, где смог дойти до финала.

Петр Сказкив на шоу "У Украины есть талант" 7 сезон: видео

Петр был участником многих этнофестивалей, в частности, у него также был рок-коллектив под названием "Джарап", что с гуцульского диалекта переводится как "можжевельник". Несмотря на то, что музыкант проживал в Ворохте, он сотрудничал со многими украинскими звездами.

Петр Сказкив на этнофестивале: видео

У мужчины осталась молодая жена и двое детей – сын и дочь.