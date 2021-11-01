Помер Олексій Колесник – заслужений артист України

Радянський і український актор театру і кіно, заслужений артист України Олексій Колесник помер в Києві 30 жовтня. Причина його смерті наразі невідома.

На час смерті Колеснику був 71 рік. Він відомий ролями в кінофільмах "Як гартувалася сталь, "Балада про доблесного лицаря Айвенго", "Той, хто пройшов крізь вогонь" та інших.

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Наразі рідні та друзі не повідомляють, що стало причиною смерті актора.

Що відомо про Олексія Колесника

Народився 20 березня 1950 року в місті Карлівка (Полтавська область).

У 1973 році дебютував у кіно.

У 1975 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

Того ж року почав працювати в українських театрах.

У 1978 році розпочав кар'єру на кіностудії Довженка.

Через 4 роки став штатним актором студії.

Був членом Національної спілки кінематографістів України.

Найвідоміші фільми

"Як гартувалася сталь";

"Алтунін приймає рішення";

"Балада про доблесного лицаря Айвенго";

"Холодне літо п'ятдесят третього";

"Війна на західному напрямку";

"День переможених";

"Той, хто пройшов крізь вогонь".

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