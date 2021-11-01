Помер Олексій Колесник – заслужений артист України
1 листопада 2021 , 09:25
Джерело:"Белта"
Радянський і український актор театру і кіно, заслужений артист України Олексій Колесник помер в Києві 30 жовтня. Причина його смерті наразі невідома.
На час смерті Колеснику був 71 рік. Він відомий ролями в кінофільмах "Як гартувалася сталь, "Балада про доблесного лицаря Айвенго", "Той, хто пройшов крізь вогонь" та інших.
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Наразі рідні та друзі не повідомляють, що стало причиною смерті актора.
Що відомо про Олексія Колесника
- Народився 20 березня 1950 року в місті Карлівка (Полтавська область).
- У 1973 році дебютував у кіно.
- У 1975 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.
- Того ж року почав працювати в українських театрах.
- У 1978 році розпочав кар'єру на кіностудії Довженка.
- Через 4 роки став штатним актором студії.
- Був членом Національної спілки кінематографістів України.
Найвідоміші фільми
- "Як гартувалася сталь";
- "Алтунін приймає рішення";
- "Балада про доблесного лицаря Айвенго";
- "Холодне літо п'ятдесят третього";
- "Війна на західному напрямку";
- "День переможених";
- "Той, хто пройшов крізь вогонь".
Дані зібрані на основі Вікіпедії