Про смерть свого колеги на 60 році життя музиканти самі повідомили у своїх соцмережах. Вони зазначили, що це рівноцінно втраті члена сім'ї.

"Він завжди був поруч"

У коментарях до допису лише за годину зібралося дуже коментарів зі співчуттями. Це справді велика втрата для світу музики, адже Флетчер мав неповторний стиль, який вплинув не на одне покоління музикантів у багатьох країнах світу.

Ми вражені й сповнені величезного смутку через смерть нашого друга, члена сім'ї та колеги. Флетч мав справді золоте серце. Він завжди був поруч, коли вам потрібна була підтримка, жива розмова, гарний сміх чи холодна пінта,

– написали музиканти.

Наразі невідомо, яка саме була причина смерті. Проте колеги Ендрю назвали її передчасною. Вони пообіцяли, що підтримають сім'ю друга та допоможуть його рідним пережити цей важкий час.



Співчуття, які висловили учасники гурту / Інстаграм Depeche Mode

Знайшов покликання ще в школі

Енді Флетчер стояв біля витоків Depeche Mode. Ще у 1980 році він разом зі шкільним знайомими Вінсом Кларком та Мартіном Гором заснував свій перший гурт – Composition of Sound. Тоді в британському місті Ноттінгем він ще грав на бас-гітарі.

Після приєднання до колективу Девіда Гаана, вони перейменувалися на Depeche Mode. А Флетчер перейшов на інструменти, за володіння якими його полюбили фани зі всього світу. Щоправда, інколи все ж Ендрю повертався до баса. Продюсер альбому Playing the Angel Бен Хіллер розповів, що клавішник перейшов на бас-гітару для запису двох пісень – A Pain That I'm Used To та The Sinner in Me.

Слід зауважити, що вплинув колектив і на українську сучасну культуру. Одним із прихильників електроніки Depeche Mode був і соліст гурту "Срябін" Андрій Кузьменко. Він сам не раз казав, що в ранній творчості намагався походити на своїх кумирів. Також Кузьменко записував 2 треки із каверами на цей британський колектив.



Ендрю Флетчер у молоді роки / Фото Фіна Костелло