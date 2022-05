О смерти своего коллеги на 60 году жизни музыканты сами сообщили в своих соцсетях. Они отметили, что это равноценно потере члена семьи.

Недавно Умер голливудский актер Рэй Лиотта, игравший в "Славных парнях"

"Он всегда был рядом"

В комментариях к сообщению только через час собралось очень много комментариев с сочувствиями. Это действительно большая потеря для мира музыки, ведь у Флетчера был неповторимый стиль, который повлиял не на одно поколение музыкантов во многих странах мира.

Мы поражены и наполнены огромной печалью из-за смерти нашего друга, члена семьи и коллеги. У Флетча было золотое сердце. Он всегда был рядом, когда вам нужна была поддержка, живой разговор, хороший смех или холодная пинта.

– написали музыканты.

Пока неизвестно, какая была причина смерти. Однако коллеги Эндрю назвали ее преждевременным. Они пообещали, что поддержат семью друга и помогут его родным пережить это тяжелое время.



Соболезнования, которые выразили участники группы / Инстаграм Depeche Mode

Нашел призвание еще в школе

Энди Флетчер стоял у истоков Depeche Mode. Еще в 1980 году он вместе со школьным знакомыми Винсом Кларком и Мартином Гором основал свою первую группу – Composition of Sound. Тогда в британском городе Ноттингем он еще играл на бас-гитаре.

После присоединения к коллективу Дэвида Гаана они переименовались в Depeche Mode. А Флетчер перешел на инструменты, за владение которыми его полюбили фаны со всего света. Правда, иногда Эндрю возвращался к басу. Продюсер альбома Playing the Angel Бен Хиллер рассказал, что клавишник перешел на бас-гитару для записи двух песен – A Pain That I'm Used To и The Sinner in Me.

Следует заметить, что повлиял коллектив и на украинскую современную культуру. Одним из поклонников электроники Depeche Mode был и солист группы "Срябин" Андрей Кузьменко. Он сам не раз говорил, что в раннем творчестве пытался походить на своих кумиров. Также Кузьменко записывал 2 трека с каверами на этот британский коллектив.



Эндрю Флетчер в молодые годы / Фото Фина Костелло