Американський актор Джей Пікетт помер під час підготовки до зйомок фільму "Долина скарбів". Офіційної причини смерті артиста не називають, однак режисер стрічки Тревіс Міллс висунув припущення, що життя Пікетту відібрав серцевий напад.

Також Він помер на моїх руках, – Олена Мозгова про смерть рідного батька та останнє літо з ним

"Багато з вас уже чули про трагедію, що сталася два дні тому. Джей Пікетт, наша провідна людина, письменник, продюсер і творець цього фільму раптово помер, коли ми були на місці й готувались до зйомок сцени",

– написав у скорботному дописі Міллс.

Очевидно, що колеги одразу викликали швидку допомогу, аби лікарі змогли врятувати актора, проте було вже запізно.

"Усі присутні намагалися допомогти йому. Наші серця розбиті, і ми сумуємо з його родиною, яка так зруйнована цією шокуючою трагедією",

– додав режисер.

Що відомо про актора Джея Пікетта?

Джей Пікетт був популярним американським актором, відомим завдяки своїй участі у багатьох серіалах та мильних операх. Свою кар'єру Пікетт розпочав у 1991 році, коли зіграв доктора Чіпа Лейкіна у телесеріалі "Дні нашого життя". За свій творчий шлях актор виконав близько 50 успішних ролей.



Помер Джей Пікетт / Фото зі стрічки "Долина скарбів"

Також, Джей Пікетт взяв участь у 700 епізодах мильної опери "Порт Чарльз". Актор виконував ролі й у таких відомих телестрічках як "Відчайдушні домогосподарки" й "Менталіст".