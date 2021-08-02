Американский актер Джей Пикетт умер во время подготовки к съемкам фильма "Долина сокровищ". Официальной причины смерти артиста не называют, однако режиссер ленты Трэвис Миллс выдвинул предположение, что жизнь Пикетту отобрал сердечный приступ.

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"Многие из вас уже слышали о трагедии, произошедшей два дня назад. Джей Пикетт, наш ведущий человек, писатель, продюсер и создатель этого фильма скоропостижно умер, когда мы были на месте и готовились к съемкам сцены",

– написал в скорбной заметке Миллс.

Очевидно, что коллеги сразу вызвали скорую помощь, чтобы врачи смогли спасти актера, однако было уже поздно.

Все присутствующие пытались помочь ему. Наши сердца разбиты, и мы скорбим с его семьей, которая так разрушена этой шокирующей трагедией,

– добавил режиссер.

Что известно об актере Джее Пикетте?

Джей Пикетт был популярным американским актером, известным благодаря своему участию во многих сериалах и мыльных операх. Свою карьеру Пикетт начал в 1991 году, когда сыграл доктора Чипа Лейкина в телесериале "Дни нашей жизни". За свой творческий путь актер исполнил около 50 успешных ролей.



Умер Джей Пикетт / Фото из ленты "Долина сокровищ"

Также, Джей Пикетт принял участие в 700 эпизодах мыльной оперы "Порт Чарльз". Актер исполнял роли и в таких известных телесериалах как "Отчаянные домохозяйки" и "Менталист".