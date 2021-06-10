Помер батько Блейк Лайвлі – голлівудський актор Ерні Лайвлі

Зірка "Пліткарки" Блейк Лайвлі втратила батька. Актор Ерні Лайвлі помер ще 3 червня. Причиною смерті стала тривала хвороба серця.

Американському актору Ерні Лайвлі було 74 роки. Він пішов з життя в Лос-Анджелесі в оточенні дружини й п'яти дітей. Смерть спричинили серцеві ускладнення, з якими він боровся роками.

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Про втрату повідомили представники знаменитості. Зіркова донька актора Блейк Лайвлі наразі не коментує смерть батька і нічого не публікує в соціальних мережах. Востаннє зірка "Пліткарки" виходила на зв'язок в інстаграмі ще 1 червня.

Блейк Лайвлі з батьком / Фото Getty Images

Що відомо про Ерні Лайвлі – батька Блейк Лайвлі

Актор був одружений з агенткою по талантах Елейн Лайвлі і взяв її прізвище. Ерні Лайвлі усиновив трьох дітей коханої – Лорі, Робіна і Джейсона Лайвлі, а згодом у пари народилося двоє спільних нащадків – Блейк Лайвлі та Ерік Лайвлі. Всі вони, як і батько, знайшли себе в акторстві.

Ерні Лайвлі п'ять десятиліть пропрацював у Голлівуді. Він знявся в понад ста фільмах і серіалах. Популярність актор здобув завдяки стрічкам "Джинси-талісман", "Пасажир 57", "Тернер і Хуч".