Американскому актеру Эрни Лайвли было 74 года. Он ушел из жизни в Лос-Анджелесе в окружении жены и пяти детей. Смерть вызвали сердечные осложнения, с которыми он боролся годами.

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О потере сообщили представители знаменитости. Звездная дочь актера Блейк Лайвли пока не комментирует смерть отца и ничего не публикует в социальных сетях. Последний раз звезда "Сплетницы" выходила на связь в инстаграме еще 1 июня.

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Блейк Лайвли с отцом / Фото Getty Images

Что известно об Эрни Лайвли – отце Блейк Лайвли

Актер был женат на агенте по талантах Элейн Лайвли и взял ее фамилию. Эрни Лайвли усыновил троих детей возлюбленной – Лори, Робина и Джейсона Лайвли, а затем в пары родилось двое общих потомков – Блейк Лайвли и Эрик Лайвли. Все они, как и отец, нашли себя в актерстве.

Эрни Лайвли пять десятилетий проработал в Голливуде. Он снялся более чем в ста фильмах и сериалах. Популярность актер получил благодаря лентам "Джинсы-талисман", "Пассажир 57", "Тернер и Хуч".