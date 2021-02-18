Помер Андрій М'ягков: найяскравіші моменти з біографії зірки фільму "Іронія долі"

Про смерть відомого радянського й російського актора Андрія М'ягкова повідомили 18 лютого. Йому було 82 роки. Біографія М'ягкова є надзвичайно насиченою, а його творчість багата на здобутки, адже актор знявся у більш ніж 70 фільмах.

Біографія Андрія М'ягкова

Майбутній актор народився 8 липня 1938 року в Санкт-Петербурзі, у родині професорів. Мати М'ягкова працювала інженером-механіком в Ленінградському поліграфічному технікумі, а батько, кандидат технічних наук, працював в цьому ж технікумі заступником директора з навчально-виховної роботи, поки не перейшов до Технологічного інституту.

До речі Помер радянський актор Андрій М'ягков – зірка "Іронії долі"

Ще в будучи школярем Андрій захоплювався математикою та хімією, однак у старших класах у його сферу інтересів увірвався театр. Закінчивши школу, Андрій М'ягков, за наполяганням батька, вступає у Ленінградський хіміко-технологічний інститут, а після його закінчення деякий час навіть працює в Інституті пластичних мас.



Андрій М'ягков: біографія

Проте, одна зустріч із викладачем школи-студії МХАТ змінила все. М'ягков без жодних труднощів вступає у театральне і потрапляє на курс легендарного радянського актора Василя Маркова. Після закінчення навчання, молодого актора з радістю прийняли в московський театр "Современник".

Творчий шлях Андрія М'ягкова

Першою роботою у театрі "Современник" стала п'єса "Дядечків сон". Там актор зіграв роль Дядечка. Цікаво, що серед глядачів випадково опинився режисер Елем Климов, якому так сильно сподобалася гра М'ягкова, що він одразу запропонував йому роль Сергія Чеснокова у своїй кінострічці "Пригоди зубного лікаря".

Однак, першою серйозною роботою молодого артиста стала роль Альоші Карамазова у картині Івана Пир'єва "Брати Карамазови". Також, у МХАТ М'ягков реалізував себе і в якості режисера. Він самотужки поставив п'єси М. Нормана "На добраніч, мама", "Осінній чарльстон" А. Менчелла і "Ретро" А. Галина.



Андрій М'ягков та Аліса Фрейндліх у фільмі "Службовий роман"

У 1975 році на радянських телеекранах з'являється "Іронія долі". М'ягков, у ролі Жені Лукашина, так сильно усім сподобався, що популярність актора тоді стала просто фантастичною. Іншою надзвичайно успішною працею М'ягкова стала роль Новосельцева у комедії "Службовий роман", що побачила світ у 1977 році. Разом з Алісою Фрейндліх вони склали чудовий акторський дует.

За здобутки у кінематографі та вклад у театральне мистецтво, актор є Заслуженим артистом РРФСР. Також, Андрій М'ягков став лауреатом багатьох премій, наприклад, Державної премії СРСР ім. бр. Васильєвих, Державної премії СРСР й отримав звання кавалера ордена "За заслуги перед Вітчизною" III ступеня.

Особисте життя Андрія М'ягкова

Андрій М'ягков був щасливим у шлюбі. Свою майбутню дружину, Анастасію Вознесенську, він зустрів ще студентом. Зі слів актора, це була любов з першого погляду. Вони вчилися разом в Школі-студії МХАТ й на момент знайомства М'ягкову було 23 роки, а його обраниця була молодшою на 6 років. Дітей у пари не було. Також, актор відзначився тим, що висловився на підтримку українців під час російської агресії проти України.