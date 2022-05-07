Помер актор Майк Хагерті, який зіграв у серіалах "Друзі" та "Хтось десь"

У четвер, 5 травня, помер американський актор Майк Хагерті. Він пішов з життя у Лос-Анджелесі. До свого 68-річчя зірка не дожив усього 5 днів.

Про смерть Майка Хагерті повідомила акторка Бріджит Еверетт, з якою він грав у комедійному серіалі "Хтось десь" (Somebody Somewhere). Вона публічно висловила свої співчуття родині колеги.

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Помер Майк Хагерті з "Друзів"

З великим сумом родина Майка Хагерті повідомила про його смерть. Улюблений характерний актор, його любов до рідного міста Чикаго та сім'ї були наріжними каменями його життя,

– пише Бріджит Еверетт.

"Я полюбила Майка відразу ж, як зустріла його. Він був таким особливим. Теплим, веселим. Ми спустошені тим, що він пішов. Майка обожнювали актори і знімальна група "Хтось десь". Наші думки з його дружиною та родиною", – додала акторка у наступному дописі.

Майк Хагерті з Бріджит Еверетт: фото

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Майк Хагерті відомий не лише роллю Еда Міллера у серіалі 2022 року "Хтось десь". Він зіграв управителя будинку містера Трігера у ситкомі "Друзі".

Сім'я "Друзів" оплакує втрату Майка Хагерті, нашого любого містера Трігера. Наші думки з його сім'єю, друзями, колегами та шанувальниками. Ось вам останній танець,

– йдеться в дописі.

Танець Майка Хагерті з Меттом Лебланом у "Друзях": відео

Фільмографія Майка Хагерті: