О смерти Майка Хагерти сообщила актриса Бриджит Эверетт, с которой он играл в комедийном сериале "Кто-то где-то" (Somebody Somewhere). Она публично выразила свои соболезнования семье коллеги.
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Умер Майк Хагерти из "Друзей"
С большой грустью семья Майка Хагерти сообщила о его смерти. Любимый характерный актер, его любовь к родному городу Чикаго и семье были краеугольными камнями его жизни,
– пишет Бриджит Эверетт.
"Я полюбила Майка сразу, как встретила его. Он был таким особенным. Теплым, веселым. Мы опустошены тем, что он ушел. Майка обожали актеры и съемочная группа "Кто-то где-то". Наши мысли с его женой и семьей", – добавила актриса в следующем сообщении.
Майк Хагерти из Бриджит Эверетт: фото
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Майк Хагерти известен не только ролью Эда Миллера в сериале 2022 года "Кто-то где-то". Он сыграл управляющего домом мистера Тригера в ситкоме "Друзья".
Семья "Друзей" оплакивает потерю Майка Хагерти, нашего любимого мистера Тригера. Наши мысли с его семьей, друзьями, коллегами и поклонниками. Вот вам последний танец,
– говорится в сообщении.
Танец Майка Хагерти с Мэттом Лебланом в "Друзьях": видео
Фильмография Майка Хагерти:
- "Друзья";
- "За бортом";
- "Сайнфелд";
- "Отчаянные домохозяйки";
- "Мартин";
- "Веселая компания";
- "Великолепные годы";
- "Держись, Чарли";
- "Кто-то где-то".