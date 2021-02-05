Помер володар Оскара Крістофер Пламмер: причина смерті

Легендарний канадський актор Крістофер Пламмер помер 5 лютого у віці 91 рік. Дружина зірки повідомила, що причиною смерті став удар головою через падіння. Він пішов з життя у своєму будинку в місті Вестон, що в штаті Коннектикут.

Про смерть володаря премій Оскар, Золотий глобус, Еммі, Тоні повідомила його дружина-акторка Елейн Тейлор. Жінка зазначила, що Крістофер Пламмер помер від удару головою. Деталі трагедії невідомі.

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"Кріс був надзвичайною людиною, яка глибоко любила і поважала свою професію. Він був національним скарбом, який глибоко шанував своє канадське коріння. Завдяки своїй творчості та людяності він торкнувся усіх наших сердець. Він назавжди буде з нами", – висловився друг і менеджер актора Лу Пітт.

Що відомо про Крістофера Пламмера

Він виріс в Монреалі, але акторську кар'єру та славу здобув у США. Творчий шлях Крістофера Пламмера розпочався з театрів Бродвею в Нью-Йорку і в Лондоні. Кінокар'єру актор почав 1958 року, зігравши одну з головних ролей в мелодрамі "Зачарована сценою". Попри поважний вік, він продовжував зніматися. Востаннє Крістофер Пламмер з'явився у фільмі "Ножі наголо", де зіграв з Аною де Армас, Деніелом Крейґом і Крісом Евансом.

2012 року зірка отримав Оскар як найкращий актор другого плану в фільмі "Початківці". Він також був номінований на Оскар за ролі у стрічках "Всі гроші світу" та "Остання станція". Він також був удостоєний премії Золотий глобус, BAFTA та двох Еммі. Додамо, що досі Крістофер Пламмер є найстаршим володарем Оскара, тоді йому було 83 роки.

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