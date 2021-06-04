Помер актор із серіалу "Папік" Валерій Шептекіта

Відомий український актор Валерій Шептекіта помер 3 червня. Чоловікові було 80 років. Шептекіта був Народним артистом України й знаним актором театру і кіно, адже присвятив кар'єрі понад 40 років. Що стало причиною смерті Валерія Шептекіти дізнавайтесь далі.

Сумну новину про смерть відомого актора Валерія Шептекіти повідомив Молодий театр на своїй сторінці у Facebook. Знаменитий діяч театру і кіно Шептекіта пішов з життя у Києві, через ускладнення від коронавірусу. Попередньо чоловіка відправили до реанімації, де лікарі довго боролись за його життя, однак врятувати зірку не вдалось.

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"Понад 40 років актор присвятив Молодому театру. Зіграв кілька сотень ролей. Ніколи не залишався осторонь театральних справ, любив та підтримував молодь. Писав вірші, організовував театральні вечори та капусники. Ми завжди пам’ятатимемо Валерія Івановича Шептекіту життєрадісною та небайдужою людиною, що не уявляла свого життя без Театру,"

– написали у дописі представники Молодого театру.



Помер Валерій Шептекіта / Фото Борис Корпусенко

Що відомо про Валерія Шептекіту

Валерій Шептекіта народився 20 грудня 1940 року в місті Тлумач Івано-Франківської області. У 1967 році актор закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. За великі досягнення і розвиток українського театру, чоловіка нагородили званнями Народного артиста України.

За життя Шептекіта виконав понад 40 ролей у фільмах, а також займався дублюванням. Також, актор знімався в українському серіалі "Папік", де зіграв друга Олександра Меркулова – Леопольда Карловича.