Печальную новость о смерти известного актера Валерия Шептекиты сообщил Молодой театр на своей странице в Facebook. Знаменитый деятель театра и кино Шептекита ушел из жизни в Киеве, из-за осложнений от коронавируса. Предварительно мужчину отправили в реанимацию, где врачи долго боролись за его жизнь, однако спасти звезду не удалось.

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"Больше 40 лет актер посвятил Молодому театру. Сыграл несколько сотен ролей. Никогда не оставался в стороне от театральных дел, любил и поддерживал молодежь. Писал стихи, организовывал театральные вечера и капустники. Мы всегда будем помнить Валерия Ивановича Шептекиту жизнерадостным и неравнодушным человеком, который не представлял своей жизни без театра",

– написали в заметке представители Молодого театра.



Умер Валерий Шептекита / Фото Борис Корпусенко

Что известно о Валерии Шептеките

Валерий Шептекита родился 20 декабря 1940 года в городе Тлумач Ивано-Франковской области. В 1967 году актер окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. За большие достижения и развитие украинского театра, мужчину наградили званиями народного артиста Украины.

При жизни Шептекита исполнил более 40 ролей в фильмах, а также занимался дублированием. Также, актер снимался в украинском сериале "Папик", где сыграл друга Александра Меркулова – Леопольда Карловича.