Помер актор з фільму "Війна та мир" Микола Сморчков

Радянський та російський актор Микола Сморчков помер 6 березня. Чоловік пішов з життя у віці 91 року. Творчий та кар'єрний шлях Миколи Сморчкова є надзвичайно об'ємним, адже актор знявся у більш ніж 190 стрічках. Що стало причиною смерті актора – читайте далі.

Пресслужба Союзу кінематографістів Росії повідомила сумну звістку про відхід у вічність Миколи Сморчкова й додала, що причиною його смерті став коронавірус.

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6 березня, на 91 році життя, після важкого захворювання (коронавірус), пішов з життя чудовий актор театру і кіно – Сморчков Микола Гаврилович. Микола Гаврилович був талановитим артистом, порядною людиною, яку любили друзі й колеги. Світла пам'ять,

– написала пресслужба.

Що відомо про Миколу Сморчкова

Микола Сморчков народився у селі Іваньково, у багатодітній сім'ї. Ще під час навчання у школі, майбутній актор захопився театром і вирішив, що буде грати на сцені. Крокуючи за мрією, він здобув освіту у Всеросійському державному інституті кінематографії ім. С. А. Герасимова (ВДІК). А вже у 1953 році влаштувався у театр "Кіноактор", де й уподальшому працював.



Помер Микола Сморчков

Ще будучи на 2 курсі, Сморчков зіграв першу роль у фільмі під назвою "Сільський лікар". Задля купівлі квартири у Москві, Микола Сморчков погоджувався на будь-які невеликі ролі та епізоди і незабаром запам'ятався як "актор-епізодник". Найвідомішими із фільмів, у яких зіграв чоловік були: "Війна і мир", "Летять журавлі", "П'ять днів – п'ять ночей" та багато інших.