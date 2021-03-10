Советский и российский актер Николай Сморчков умер 6 марта. Мужчина ушел из жизни в возрасте 91 года. Творческий и карьерный путь Николая Сморчкова чрезвычайно объемный, ведь актер снялся в более чем 190 фильмах. Что стало причиной смерти актера – читайте дальше.

Пресс-служба Союза кинематографистов России сообщила печальную весть об уходе в вечность Николая Сморчкова и добавила, что причиной его смерти стал коронавирус.

К теме Умерла известная автор авантюрных детективов Татьяна Полякова

6 марта, на 91 году жизни, после тяжелой болезни (коронавирус), ушел из жизни замечательный актер театра и кино – Сморчков Николай Гаврилович. Николай Гаврилович был талантливым артистом, порядочным человеком, которого любили друзья и коллеги. Светлая память,

– написала пресс-служба.

Что известно о Николае Сморчкове

Николай Сморчков родился в селе Иваньково, в многодетной семье. Еще во время учебы в школе, будущий актер увлекся театром и решил, что будет играть на сцене. Шагая за мечтой, он получил образование во Всероссийском государственном институте кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). А уже В 1953 году устроился в театр "Киноактер", где и в дальнейшем работал.



Умер Николай Сморчков

Еще будучи на 2 курсе, Сморчков сыграл первую роль в фильме под названием "Сельский врач". Для покупки квартиры в Москве, Николай Сморчков соглашался на любые небольшие роли и эпизоды и вскоре запомнился как "актер эпизодников". Самыми известными из фильмов, в которых сыграл мужчина были: "Война и мир", "Летят журавли", "Пять дней – пять ночей" и многие другие.