Помер 20-річний репер Lil Loaded

Американський репер Lil Loaded помер у 20-річному віці. Наразі точна причина смерті невідома, проте деякі іноземні ЗМІ зазначають, що артист вчинив самогубство.

Про смерть музиканта Lil Loaded (справжнє ім'я – Дашон Моріс Робертсон) стало відомо в понеділок, 31 травня. Прихильники репера вже оплакують його в соціальних мережах.

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Помер Lil Loaded

Смерть виконавця підтвердив його адвокат Ашкан Мехріарі. Офіційну причину смерті та інші подробиці трагічної події наразі невідомі.

Додамо, у листопаді 2020 року Робертсона затримали за вбивство друга. Це сталося під час зйомки музичного відео. Згодом статтю перекваліфікували на "вбивство за необережності". Lil Loaded відпустили під заставу.

Що відомо про Lil Loaded

Американський репер та автор пісень здобув популярність влітку 2019 року. Тоді він презентував трек 6locc 6a6y, який миттєво заполонив усі музичні платформи.

Також серед хітів Lil Loaded є такі відомі композиції: Gang Unit і Link Up. Вони популярні серед молоді.

Lil Loaded – Link Up: дивіться відео онлайн