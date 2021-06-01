О смерти музыканта Lil Loaded (настоящее имя – Дашон Морис Робертсон) стало известно в понедельник, 31 мая. Сторонники рэпера уже оплакивают его в социальных сетях.

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Умер Lil Loaded

Смерть исполнителя подтвердил его адвокат Ашкан Мехриари. Официальная причина смерти и другие подробности трагического происшествия пока неизвестны.

Добавим, в ноябре 2020 года Робертсона задержали за убийство друга. Это произошло во время съемки музыкального видео. Впоследствии статью переквалифицировали на "убийство по неосторожности". Lil Loaded отпустили под залог.

Что известно о Lil Loaded

Американский рэпер и автор песен получил известность летом 2019 года. Тогда он представил трек 6locc 6a6y, который мгновенно заполнил все музыкальные платформы.

Также среди хитов Lil Loaded являются такие известные композиции: Gang Unit и Link Up. Они популярны среди молодежи.

Lil Loaded – Link Up: смотрите видео онлайн