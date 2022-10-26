Збір Олі Полякової стартував 26 жовтня, тоді як благодійний онлайн-марафон вона проведе 3 листопада о 18:00. Інстаграм-івент отримав символічну назву "Разом нас мільйони".

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Оля Полякова збирає 1 мільйон гривень на протези для українців

3 листопада Оля Полякова обіцяє 3 години поспіль у прямому ефірі спілкуватися з зірковими гостями та найактивнішими прихильниками, аби зібрати щонайменше 1 мільйон гривень на протезування постраждалих під час війни. Однак донатити на збір можна вже на сайті Dodro.ua. Наразі на "Протези для Незламних" є 5 329 гривень від 24 небайдужих.

У наших з вами силах забезпечити українським військовим медичну реабілітацію в найкращих центрах країни. Наша ціль – придбати біонічні протези для військових та цивільних українців, дорослих і дітей, які постраждали від війни,

– оголосила Полякова.

Вона зауважила, що протезувати військових і цивільних будуть не за кордоном, а в Національному реабілітаційному центрі "Незламні" Першого медоб'єднання Львова.

"Приємно усвідомлювати, що саме в Україні, а не лише за кордоном, є такі професійні медичні заклади. У цьому унікальному місці, кожен українець, який постраждав від війни, отримує шанс бути врятованим, протезованим і реабілітованим. З кожною людиною працює команда спеціалістів. Все найкраще українець отримує вдома", – написала Полякова.

Оля Полякова збирає 1 мільйон гривень на протези / Фото з пресслужби співачки

Разом ми зробимо більше добра,

– додали в Dobro.ua.

Нагадаємо, співачка не вперше долучається до зборів на реабілітацію українських військових. У липні Полякова виступала на благодійному гала-вечорі у Чикаго, де задонатили понад 500 тисяч доларів у фонд Revived Soldiers Ukraine.