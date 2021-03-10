Ми вилизували московських зірок, – Оля Полякова розповіла, як змінився шоу-бізнес після Майдану

Після подій 2014 року російські зірки все рідше з'являлися в Україні, а українські виконавці одне за одним відмовлялись від гастролей в країні-агресорі. Співачка Оля Полякова переконана, що події часів Майдану посприяли тому, що артисти змогли "пробитися" на Батьківщині без попереднього визнання в Москві.

У новому інтерв'ю королева української сцени Оля Полякова відверто розповіла, як змінився вітчизняний шоу-бізнес за останні шість років.

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Оля Полякова про український шоу-бізнес до Майдану

Співачка наголосила, що ще кілька років тому весь шоу-бізнес в Україні був спрямований на російський ринок: російських зірок запрошували вести шоу за шалені гроші та "крутили" по телевізору, тоді як українські виконавці виступали задарма. Вона запевнила, що тоді всі музиканти хотіли засвітитися в Росії, щоб потім стати успішними тут.

Ми вилизували московських зірок. Навіщо брати якихось "недорозвинених" тут зірок, якщо можна було відразу взяти московських. Всі наші зірки, всі артисти дивилися з відкритим ротом у сторону сусідів. І можна було визнання в цій країні отримати тільки після того, як тебе визнали в Москві,

– наголосила Оля Полякова.

Вона додала, що тільки після підкорення російської публіки українські артисти могли виставляти гідні гонорари та пристойно заробляти. До того вони часто виступали безкоштовно, тому не мали за що знімати ефектні кліпи, шити костюми та влаштовувати концерти з грандіозними шоу-програмами. Ба більше, Полякова впевнена, що безліч виконавців не могли вкладати навіть в себе.

"Наш шоу-бізнес був недофінансований, він погано виглядав, погано звучав, бо все це величезні гроші. І якщо тут у тебе немає фінансового обороту, то ти не можеш далі вкладати у свої шоу, костюми. Звідси наші зірки, які їздили на метро та ходили у стоптаному взутті. Це все комерція", – висловилась співачка.

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Зірка додала, що артисти не могли проявити себе не лише на телебаченні, а й на концертах. Адже представники російської естради – Філіп Кіркоров, Валерій Меладзе, Любов Успенська – завойовували всю увагу слухачів, даючи по 14 концертів на рік. Так, українським артистам не було куди втиснутися.

Оля Полякова про український шоу-бізнес після Майдану

Співачка заявила, що після подій 2014 року українські виконавці змогли підняти голови. Зараз вони вкладають гроші у власний саунд, музику, аранжування, хороші пісні, костюми та феєричні шоу. Оля Полякова щиро захоплюється концертами Тіни Кароль, Монатіка, The Hardkiss, однак вважає, що зірки досі мало підтримують одне одного.

Найскладніше – отримати визнання у своєму цеху. Ти можеш збирати стадіони, мати мільйони шанувальників, які будуть набивати тобі зали, але ти будеш залишатися недооціненим артистом у своєму колі,

– зізналась Оля Полякова.

Так, вона поставила за приклад Олега Винника, який роками збирав величезні зали по всій країні, однак був визнаний колегами лише тоді, коли не помічати його успіх стало непристойно.

Інтерв'ю Олі Полякової: дивіться відео онлайн