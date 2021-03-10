После событий 2014 года российские звезды все реже появлялись в Украине, а украинские исполнители один за другим отказывались от гастролей в стране-агрессоре. Певица Оля Полякова убеждена, что события времен Майдана поспособствовали тому, что артисты смогли "пробиться" на родине без предварительного признания в Москве.

В новом интервью королева украинской сцены Оля Полякова откровенно рассказала, как изменился отечественный шоу-бизнес за последние шесть лет.

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Оля Полякова об украинском шоу-бизнес до Майдана

Певица отметила, что еще несколько лет назад весь шоу-бизнес в Украине был направлен на российский рынок: российских звезд приглашали вести шоу за бешеные деньги и "крутили" по телевизору, тогда как украинские исполнители выступали даром. Она заверила, что тогда все музыканты хотели засветиться в России, чтобы затем стать успешными здесь.

Мы вылизывали московских звезд. Зачем брать каких-то "недоразвитых" здесь звезд, если можно было сразу взять московских. Все наши звезды, все артисты смотрели с открытым ртом в сторону соседей. И можно было признание в этой стране получить только после того, как тебя признали в Москве,

– отметила Оля Полякова.

Она добавила, что после покорения российской публики украинские артисты могли выставлять достойные гонорары и прилично зарабатывать. К тому же они часто выступали бесплатно, поэтому не имели на что снимать эффектные клипы, шить костюмы и устраивать концерты с грандиозными шоу-программами. Более того, Полякова уверена, что множество исполнителей не могли вкладывать даже в себя.

"Наш шоу-бизнес был недофинансирован, он плохо выглядел, плохо звучал, потому что все это огромные деньги. И если здесь у тебя нет финансового оборота, то ты не можешь дальше вкладывать в свои шоу, костюмы. Отсюда наши звезды, которые ездили на метро и ходили в стоптанной обуви. Это все коммерция", – высказалась певица.

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Звезда добавила, что артисты не могли проявить себя не только на телевидении, но и на концертах. Ведь представители российской эстрады – Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Любовь Успенская – завоевывали все внимание слушателей, давая по 14 концертов в год. Украинским артистам некуда было втиснуться.

Оля Полякова об украинском шоу-бизнес после Майдана

Певица заявила, что после событий 2014 года украинские исполнители смогли поднять головы. Сейчас они вкладывают деньги в собственный саунд, музыку, аранжировки, хорошие песни, костюмы и феерические шоу. Оля Полякова искренне восхищается концертами Тины Кароль, Монатика, The Hardkiss, однако считает, что звезды до сих пор мало поддерживают друг друга.

Самое сложное – получить признание в своем цехе. Ты можешь собирать стадионы, иметь миллионы поклонников, которые будут набивать тебе залы, но ты будешь оставаться недооцененным артистом в своем кругу,

– призналась Оля Полякова.

Так, она поставила в пример Олега Винника, который годами собирал огромные залы по всей стране, однако был признан коллегами только тогда, когда не замечать его успех стало неприлично.

Интервью Оли Поляковой: смотрите видео онлайн