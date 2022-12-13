Оля Полякова покинула грузинські "Танці з зірками" у 7 ефірі: відео всіх виступів артистки
Джерело:інстаграм Олі Полякової
Співачка Оля Полякова була учасницею "Танців з зірками" у Грузії. У 7 ефірі артистка та її партнер Макс Єжов покинули проєкт. Румба, яку вони станцювали, не підкорила серця глядачів і суддів.
У Польщі на "Танцях з зірками" виступала Джамала. У Грузію на проєкт приїхала Полякова. Обидві артистки використали цей шанс, щоб вкотре говорити про війну в Україні на міжнародному рівні.
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Оля виходила на паркет з танцівником Максимом Єжовим, з яким раніше брала участь в українських "Танцях з зірками". Після виходу з шоу артистка подякувала глядачам, які їх підтримували.
Цей танець, на жаль, став для нас останнім. Наша історія була яскравою і незабутньою! Для мене вона стала емоційним підйомом у той час, коли позитивні емоції справді необхідні для кожного з нас. Сподіваюся, що глядачам ми також подарували цей драйв,
– написала Полякова під відео.
Попередні виступи Полякової та Єжова на "Танцях з зірками" в Грузії
1 ефір
2 ефір
3 ефір
4 ефір
5 ефір
6 ефір