Полякова з донькою, Дзідзьо і Саніна: зірки прочитали щемливі вірші про Україну

Знаменитості підтримують дух українців. Оля Полякова, Юлія Саніна, Віталій Козловський та інші артисти записали зворушливе відео.

Українські знаменитості усіма способами борються на інформаційному фронті, а також підтримують бойовий дух українців. Цього разу вони записали щемливе відео.

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Зірки прочитали вірші про Україну

Оля Полякова з донькою, Дзідзьо, Юлія Саніна, Віталій Козловський та Павло Зібров прочитали на камеру уривки віршів українських поетів. Зокрема, Ярини Черняк, Володимира Сосюри, Миколи Верещака й Олександра Олеся.

Українські зірки читають вірші про Україну:

Як українські зірки підіймають бойовий дух

На чергуванні в теробороні Фагот заспівав гімн ЗСУ;

Сергій Бабкін присвятив вірш нашим захисникам;

Андрій Хливнюк виконав для українців українську народну пісню "Ой, у лузі червона калина".

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