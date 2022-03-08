Полякова з донькою, Дзідзьо і Саніна: зірки прочитали щемливі вірші про Україну
8 березня 2022 , 13:41Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олі Полякової
Знаменитості підтримують дух українців. Оля Полякова, Юлія Саніна, Віталій Козловський та інші артисти записали зворушливе відео.
Українські знаменитості усіма способами борються на інформаційному фронті, а також підтримують бойовий дух українців. Цього разу вони записали щемливе відео.
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Зірки прочитали вірші про Україну
Оля Полякова з донькою, Дзідзьо, Юлія Саніна, Віталій Козловський та Павло Зібров прочитали на камеру уривки віршів українських поетів. Зокрема, Ярини Черняк, Володимира Сосюри, Миколи Верещака й Олександра Олеся.
Українські зірки читають вірші про Україну:
Як українські зірки підіймають бойовий дух
- На чергуванні в теробороні Фагот заспівав гімн ЗСУ;
- Сергій Бабкін присвятив вірш нашим захисникам;
- Андрій Хливнюк виконав для українців українську народну пісню "Ой, у лузі червона калина".
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