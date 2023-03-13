Єдині підтримали Україну: хто з зірок на Оскарі-2023 з'явився з жовто-блакитними стрічками

У Лос-Анджелесі в ніч на 13 березня відгриміла найпотужніша кіноподія року Оскар-2023. Проте, на жаль, не так багато знаменитостей згадали про Україну під час церемонії. Лише представники однієї країни надягли жовто-блакитні стрічки.

Додамо, що на Оскарі виступили індійські співаки Рахул Сіплігундж і Каала Бхайрава, які показали на сцені кадри з України, зокрема зображення Маріїнського палацу. Однак у своїй промові артисти не згадали про нашу країну.

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Тож, на Оскарі-2023 Україну публічно підтримали лише представники польського фільму Іа.

Зокрема, оператор-постановник Міхал Димек та актор Матеуш Косьцюкевич з’явилися на церемонії з жовто-блакитними стрічками. Ще кілька учасників команди одягли брошки у вигляді українського прапора.

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Польський фільм "Іа" розповідає про сірого віслюка з меланхолійними очима, який зустрічає на своєму життєвому шляху добрих і поганих людей, відчуває радість і біль, проходить через колесо фортуни, яке випадково перетворює удачу в катастрофу. Але він ні на мить не втрачає своєї невинності.

Кожного року гості Оскара носять стрічку або значок, щоб підкреслити важливість певної події у світі. Нагадаємо, що минулого року, на церемонії Оскар-2022, зірки прийшли з блакитними стрічками з хештегом #withrefugees на знак підтримки біженців з України.

Цього року всі зірки теж мали блакитні стрічки, але це означало підтримку біженців по всьому світу. Крім того, жоден зі знаменитостей у промовах не згадав про війну в Україні.

До слова, оскар за "Найкращий повнометражний документальний фільм" здобула стрічка Деніела Роера про російського опозиціонера Олексія Навального, яка називається "Навальний". Хоча у цій же категорії серед номінантів був фільм "Будинок з уламків" про долю дітей під час розвʼязаної Росією війни на Донбасі.

Фільм про Навального одразу викликав шквал обурення в українському інфопросторі. Люди у соцмережах називають фільм "документальним бутербродом", нагадуючи слова Навального про Крим. Для українців це стало прикладом того, як іноземні партнери все ще намагаються знайти "хороших рускіх". Що пишуть про перемогу "Навальний" на Оскарі-2023 – читайте у нашій статті.