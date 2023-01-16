Блогер з Росії назвав російську мову "найкращою в світі", а поляка – "нациком"

Блогер-мільйонник з Росії Міша Литвин поїхав на гірськолижний курорт в Європі. Відпочивати вдома росіянин не хотів, а за кордоном поскаржився на поляка, який зі зневагою відреагував на його національність.

Росіянам вкотре показують, що вони небажані гості за кордоном. Спочатку Росія зі зневагою ставиться до інших країн, а потім її громадяни їдуть туди на відпочинок і вимагають поваги. Так, у відповідь на конструктивну критику від поляка блогер Міша Литвин назвав його "нациком".

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Що поляк сказав російському блогеру

Скандальний російський блогер-мільйонник поскаржився на русофобію в Європі. Причиною цього стала його розмова з поляком про Росію та Україну.

За словами Міші Литвина, він разом з другом розмовляв російською, після чого пара поляків запитала, якої вони національності. Коли ті відповіли, що є росіянами, поляки засміялися, нібито проявили зневагу.

От після цього моменту бажання, пардон, пере*бати його нереальне було,

– заявив громадянин країни-терориста.

Також у розмові поляк наголосив, що Росія – це не європейська держава, а частина Азії. Це ще більше роздратувало скандального росіянина. А Литвин сказав, що поляк не має права "відкривати рота", бо нічого не знає про "російську душу".

Міша насмілився поцікавитися, чи розмовляє поляк російською, але це лише повеселило нашого друга, який у відповідь запитав, з якого це дива він має нею розмовляти. Поляк не зміг стримати сміху, коли громадянин Росії назвав російську "найкращою мовою у світі".

Українці, чия країна не настільки велика, роз*обують вашу армію,

– наголосив поляк.

Такі слова викликали істерику в Литвина, він почав говорити, щоб той нічого не казав про росіян, бо нібито нічого про них не знає. Не дивує те, що в результаті такої розмови "нациком" виявився поляк.

"Просто й*баний нацик", – саме так написав Литвин під відео.

Чому ж росіяни продовжують їздити за кордон і відпочивати з "нациками" – невідомо. Схоже, що у "славетній" Росії не хочуть залишатися, але після того, що терористи зробили з Україною та її народом, як продовжують вбивати мирних людей, їм ніде не раді. Тепер кожен росіянин по праву відчуває на собі зневагу всього цивілізованого світу.

А поляки вкотре показали, що є справжніми друзями України. З першого дня повномасштабного вторгнення вони допомагають нашій країні у боротьбі з терористами.

Нагадаємо, не солодко було й землячці Литвина – Анні Лінніковій на конкурсі "Міс Всесвіт 2022", який днями пройшов у США. Росіянці постійно писали, для чого вона поїхала до "загниваючого Заходу", як їй не соромно представляти країну-терориста. Однак це росіянка, їй все одно. Ба більше, у день, коли російська ракета прилетіла в багатоповерхівку в Дніпрі, забрала життя десятків людей, Ліннікова дефілювала на сцені у сукні кривавого червоного кольору. А після того, як не отримала жодної нагороди, вирішила "потішити себе" новим iPhone. У Росії вона цього не може зробити, оскільки Apple покинула російський ринок після повномасштабного вторгнення країни-окупанта в Україну.