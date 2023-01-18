Лише у 2022 році легендарний захисник України Мирослав Симчич отримав звання Героя України, а кілька тижнів тому вийшло його останнє інтерв'ю для The Ukrainians. Вже сьогодні, 18 січня, чоловік відійшов у вічність, останні роки життя він сильно хворів.

До слова Людина-легенда: на 101-му році життя помер Герой України сотенний УПА Мирослав Симчич

Положинський про Симчича: "Велич особистості відчувалася майже фізично"

Військовослужбовець Положинський, який раніше був лідером гурту "Тартак", розповів про своє знайомство та дружбу із Симчичом. Каже, що був разом з ним у Космачі – місці бойової слави пана Мирослава, адже саме там він відзначився у Рушірському бою проти загонів НКВД та інших радянських дивізій.

Якось повіз я пана Мирослава на Великдень у Космач. Дорогою зупинялися на місці Рушірського бою і ми з другом Олегом слухали оповідь про цю славну битву з перших уст. Потім на святкуванні в Космачі пана Мирослава дуже добре приймали і шанували, а я щиро тішився, що організував старому таку приємність,

– поділився Положинський.

Він також додав, що гостював у Мирослава та його дружини Раїси у Вижньому Березові, звідки він родом, та у Коломиї, де помер. Зокрема заходив кілька разів у домівку крайового Братства Ветеранів УПА та їздив з ним і його побратимами на вшанування пам’яті їхньої загиблої посестри Лесі. Там він вперше почув знамениту пісню "Зродились ми великої години" у виконанні ветеранського хору. Пан Мирослав ще був ти поціновувачем музики, адже якось приїжджав навіть до Олександра і музикантів у Луцьк на фестиваль "Бандерштат".

Взагалі чоловік був, мов скеля – великої сили і волі, чітких непорушних принципів. Велич особистості відчувалася майже фізично. Момент знайомства з ним на порозі його коломийської квартири один із найяскравіших спогадів мого життя. Спочивайте в мирі, славний наш Герою! Вічна шана!

– підсумував виконавець.

Нагадаємо, що торік українські військові, які борються за Україну, як колись це робив легендарний сотенний УПА, неодноразово зверталися до президента з проханням надати Мирославу Симчичу звання Героя України. На 80-ту річницю створення УПА 14 жовтня 2022 року Володимир Зеленський підписав відповідний указ і надав Симчичу звання Героя України з відзначенням ордена "Золота Зірка".